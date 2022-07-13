Руководитель федерации тенниса России Тарпищев прокомментировал отстранение России от Уимблдона-2023

Руководитель федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что рано говорить об отстранении российских спортсменов от от Уимблдона-2023. Об этом сообщила НСН.

Информация об этом появилась в зарубежных СМИ. По словам Тарпищева, ситуация настолько нестабильна, что невозможно предугадать, что будет даже через пару месяцев.

«Это просто какая-то попытка возбудить острый вопрос и бульварную хронику», — заключил он.