Руй Витория покинул пост главного тренера «Спартака»

Руй Витория, гражданин Португалии, оставил пост главного тренера московского «Спартака», проработав только с мая и подписав договор на два года. Об этом сообщил сайт футбольного клуба.

«Португалец навсегда останется в истории „Спартака“ как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем „красно-белым“ необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу „Спартаку“», — говорится в сообщении клуба.

Во главе с Виторией Спартак не прошел квалификацию Лиги чемпионов, а в Лиге Европы вышел в одну восьмую финала с первого места в группе. На зимнюю паузу в чемпионате России «Спартак» ушел на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Ранее футболист Андрей Канчельскис назвал тогда только возможную отставку Руя Витории с поста тренера «Спартака» «клоунадой», отметив, что в ФК царит беспорядок, а виной тому делают именно португальца.