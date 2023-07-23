Спорт 23 июля 2023, 17:27 Рублев выиграл турнир АТР в 14-й раз в карьере Российский теннисист Рублев выиграл турнир АТР в Бостаде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу на турнире серии АТР в шведском Бостаде. Это его 14-я победа в профессиональной карьере.

В финальном матче россиянин встречался с представителем Норвегии Каспером Рудом и победил со счетом 7:6 (7:3), 6:0.

Реклама

Рублев по ходу нынешнего сезона играл в финале турнира ATP уже в пятый раз. Всего на счету 25-летнего игрока 14 побед под эгидой организации.

Россиянин идет на седьмом месте в рейтинге АТР среди мужчин-профессионалов. В 2021 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в смешанном разряде вместе с Анастасией Павлюченковой, после чего одержал победу в Кубке Дэвиса и Кубке АТР в составе сборной России.

При этом на турнирах Большого шлема Рублев еще ни разу не пробивался дальше стадии четвертьфинала. На прошедшем в июле Уимблдонском турнире он в ¼ финала проиграл первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу.