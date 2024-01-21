Спорт 21 января 2024, 17:55 Рублев в тяжелой борьбе победил де Минаура на Australian Open Российский теннисист Рублев добрался до четвертьфинала Australian Open Hu Jingchen / Global Look Press

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Российский теннисист Андрей Рублев провел непростой матч за выход в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне. Его соперником был австралийский игрок Алекс де Минаур. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу 26-летнего россиянина.

Рублев и де Минаур провели на корте четыре часа 14 минут. Следующим соперником россиянина станет итальянец — четвертая ракета мира Янник Синнер. До этого он выбил из турнира россиянина Карена Хачанова.

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Узнав имя соперника, Рублев расстроился. Он напомнил, что в прошлый раз Синнер победил.

«Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи», — процитировала «Газета.ru» теннисиста.

Он пообещал поклонникам сделать все возможное, чтобы обыграть итальянца.

В начале января Рублев выиграл первый турнир в 2024 году в Гонконге. В финале он одолел Эмиля Руусувуори.