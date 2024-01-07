Спорт 07 января 2024, 13:31 Рублев в финале турнира в Гонконге обыграл финна Руусувуори Россиянин Рублев выиграл в Гонконге первый турнир по теннису в 2024 году Lo Ping Fai / Global Look Press

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Пятая ракета мира, россиянин Андрей Рублев обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори в финале турнира, который проходил в Гонконге. Матче завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева.

Теннисисты провели на корте один час 17 минут. В полуфинальном матче Рублев одолел 18-летнего китайского теннисиста Цзюньчэня Шана.

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Андрей Рублев начал сезон в 2024 году с победы. Трофей гонконгского турнира стал для 26-летнего россиянина 15-м в карьере, завоеванным под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). До этого он выиграл турнир в Бостаде.

В ноябре шесть россиян попали в топ-50 ATP. Помимо Рублева, там оказались Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко, Даниил Медведев.