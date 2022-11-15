Спорт 15 ноября 2022, 17:44 Рублев обыграл Медведева на турнире АТР в Турине

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На старте итогового турнире АТР российскому теннисисту Андрею Рублеву удалось обыграть своего соотечественника Даниила Медведева. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Матч завершился со счетом 6:7, 6:3, 7:6 в пользу Рублева. В одной группе с россиянами выступают серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Призовой фонд турнира составляет 14 миллионов 750 тысяч долларов. Он завершится в предстоящее воскресение.