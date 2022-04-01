«Рубин» расторг соглашение с грузинским футболистом Кварацхелией

Казанский «Рубин» и хавбек Хвича Кварацхелия досрочно расторгли контракт, передает «Чемпионат».

В пресс-службе казанского клуба объяснили решение о расторжении контракта тем, что сам футболист и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине нахождения игрока в составе российской команды.

«В будущем клуб станет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», — цитирует пресс-службу «Рубина» РИА ФАН.