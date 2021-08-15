Футбольный клуб «Рубин» пригласил всех матерей болельщиков на матч с «Крыльями Советов». Все дело в том, что билеты оплатит сербский нападающий Джордже Деспотович. Информация об этом появилась на странице клуба в Twitter.

«Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с „Крыльями“! Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы — бесплатно, за счет Деспота», — говорится в сообщении.

Джордж Деспотович ранее обиделся на высказывания, который обсуждал вылет «Рубина» из Лиги конференций. Футболист позволил себе резко высказаться в отношении мамы болельщика в комментариях. В результате казанский клуб извинился за поведение футболиста и решил провести такую акцию. Билеты можно получить только в кассах стадиона «Ак Барс Арена». При себе нужно иметь паспорта и свидетельство о рождении.

Игра четвертого тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» состоится сегодня в 20:00.

В начале недели Юрий Матвеев ушел с поста главного тренера ФК «Урал». Перед этим екатеринбургский футбольный клуб проиграл «Сочи» в третьем туре Российской премьер-лиги.