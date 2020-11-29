«Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл московский футбольный клуб ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет 1:0.

На 59-й минуте гол забил нападающий Джордже Деспотович. Серб вышел на поле на 56-й минуте, заменив Ивана Игнатьева. Деспотович не выступал за команду в трех предыдущих матчах.

Встреча прошла 29 ноября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Лучшим игроком признали полузащитника хозяев поля Оливера Абильгора, который сделал голевую передачу на Деспотовича.

По итогам встречи ЦСКА занял в турнирной таблице девятое место. У клуба из Москвы 24 очка. А армейцы расположились на второй строчке с 32 баллами. До этого матча ЦСКА не проигрывал в чемпионате России на протяжении шести встреч. Предыдущие игры спортсменов завершились пятью победами и одной ничьей.

ЦСКА и петербургский «Зенит» набрали одинаковое количество очков, их очный матч в третьем туре завершился победой футболистов из Северной столицы (2:1).

В следующем туре, который состоится 5 декабря, «Рубин» встретится с «Локомотивом». На следующий день ЦСКА сыграет с «Химками».