«Рубин» не будет продавать грузинского футболиста Хвиче Кварацхелию

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что руководство клуба не планирует продавать грузинского футболиста Хвиче Кварацхелию. Об этом рассказало РИА «Новости».

В летнем сезоне не поступало ни одного предложения по поводу 20-летнего полузащитника, сообщило издание INC-news со ссылкой на казанский клуб.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хвиче Кварацхелию хотят купить иностранные клубы. Речь шла о командах «Тоттенхэм» и «Ювентус».