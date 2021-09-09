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    09 сентября 2021, 16:28

    «Рубин» не будет продавать грузинского футболиста Хвиче Кварацхелию

    Оксана Лавнюженко

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что руководство клуба не планирует продавать грузинского футболиста Хвиче Кварацхелию. Об этом рассказало РИА «Новости».

    В летнем сезоне не поступало ни одного предложения по поводу 20-летнего полузащитника, сообщило издание INC-news со ссылкой на казанский клуб.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хвиче Кварацхелию хотят купить иностранные клубы. Речь шла о командах «Тоттенхэм» и «Ювентус».