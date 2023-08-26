Спорт 26 августа 2023, 20:28 «Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ «Рубин» и «Динамо» сыграли со счетом 2:2 в матче шестого тура РПЛ Pixabay

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Казанский «Рубин» в домашнем матче шестого тура РПЛ сыграл вничью с московским «Динамо». Игра проходила на «Ак Барс — Арене».

«Рубин» и «Динамо» сыграли со счетом 2:2. Счет в матче открыл нападающий казанцев Мирлинд Даку, реализовавший пенальти. Также в составе «Рубина» отличился Джоэль Фамейе.

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У «Динамо» голы забили Денис Макаров и Дмитрий Скопинцев. Москвичам пришлось играть в меньшинстве, на 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили защитника Николаса Маричаля.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Казанцы сыграют 2 сентября на выезде. «Динамо» отправится на выезд к «Ростову».

Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 в домашнем матче Мир — Российской премьер-лиги. Петербуржцы в четвертый раз подряд обыграли «шмелей» в матче РПЛ.