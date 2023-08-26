Спорт 26 августа 2023, 15:50 Рубиалеса временно отстранили от должности после поцелуя с футболисткой ФИФА приняла решение временно отстранить Рубиалеса от должности главы RFEF Noe Llamas/Keystone Press Agency/globallookpress

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Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Луиса Рубиалеса от должности главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Это отстранение, которое вступит в силу с сегодняшнего дня, первоначально рассчитано на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого в отношении главы REEF 24 августа», — сообщил комитет.

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В ФИФА приняли решение об отставке Рубиалеса после скандального поцелуя функционера с футболисткой Эрмосо. Неловкая ситуация произошла во время празднования победы национальной команды на женском чемпионате мира.

Рубиалес извинился за свои действия, но отказался уйти в отставку и заявил, что поцелуй был спонтанным и случайным. Кроме того, он назвал «фальшивый феминизм» большим бедствием и социальным убийством. Впредь Рубиалес пообещал вести себя на публике более сдержанно.