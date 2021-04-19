РПЛ выступила против создания Суперлиги

Российская премьер-лига выступил против создания футбольной Суперлиги. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что этот турнир «противоречит базовым ценностям футбола».

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола», — передало его слова РИА «Новости».

По мнению Прядкина, эта идея противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, а также вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

Президент РПЛ также добавил, что процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА и ведется «спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон». Поэтому РПЛ выступает за «эволюционный подход», который должен улучшить, а не разрушить систему, которая уже существует.

Накануне 12 крупнейших футбольных клубов Европы выступили за создание новой Суперлиги — соревнования, которое станет альтернативой еврокубкам под эгидой УЕФА. Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) эта идея не понравилась.