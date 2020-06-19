«РПЛ сделал плохую рекламу». Черданцев разнес матч между «Ростовом» и «Сочи»

Никакой спортивной составляющей в матче между ростовскими подростками и профессионалами из клуба «Сочи» не было. Такого больше не должно повториться, эта игра сделала Российской премьер-лиге очень плохую рекламу в Европе.

Об этом «360» рассказал комментатор и журналист Георгий Черданцев. Он отметил, что спортивную составляющую этого матча обсуждать бессмысленно.

В данном матче она отсутствовала с самого начала. Поэтому я считаю просто неправильно обсуждать спортивную составляющую соревнования, в котором соперники не равны ни по возрасту, ни по мастерству, ни по каким бы то ни было параметрам Георгий Черданцев.

Он подчеркнул, что РПЛ должна сделать выводы из сегодняшней игры, внести изменения в регламент и приложить все усилия, чтобы такого больше никогда, ни при каких обстоятельствах не было. Клубы между собой не должны договариваться о переносе матча, если основные составы не могут принять в нем участие — это должно быть императивное решение РПЛ или Российского футбольного союза.

«То, что мы сегодня видели, к футболу не имеет никакого отношения. Не все чемпионаты уже восстановились после коронавируса, за нашими играми следят в Европе, и я думаю, что для нашего футбола мы сегодня сделали очень плохую рекламу», — заключил Черданцев.

19 июня состоялся первый матч чемпионата России после трехмесячного перерыва из-за коронавируса. На поле встретились клубы «Ростова» и «Сочи». Однако за несколько дней до начала соревнования сразу у шести футболистов «Ростова» подтвердили коронавирусную инфекцию, из-за чего основной состав и их тренера отправили на карантин.

Клуб пытался договориться с «Сочи» о переносе игры, но соперники отказались. В результате против них вышел самый молодой состав за всю историю РПЛ — старшему игроку «Ростова» исполнилось 19 лет. До этого подростки ни разу не играли в Российской премьер-лиге. «Сочи» разгромил соперника со счетом 10:1.