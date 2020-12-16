РПЛ потребует у «Зенита» объяснений из-за драки на «Газпром Арене»

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала недопустимой драку, произошедшую между болельщиками ФК «Зенит» и «Спартак» в Санкт-Петербурге в начале матча, состоявшегося 16 декабря на стадионе «Газпром Арена». Лига потребует объяснений по этому эпизоду.

Из-за коронавирусной пандемии игра должна была состояться почти без зрителей. В вип-зону были допущены фанаты «Зенита» в количестве 1700 человек. Болельщикам «Спартака» доступ на стадион был запрещен.

«В начале матча 19-го тура РПЛ „Зенит“ — „Спартак“ произошел инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность», –цитирует заявление пресс-службы РПЛ агентство ТАСС.

Кто стал зачинщиком драки, пока неизвестно. О задержанных не сообщалось.