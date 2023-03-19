Спорт 19 марта 2023, 21:17 РПЛ ответила на ситуацию с перебором карточек хавбека «Пари НН» Михайлова РПЛ: игрок «Пари НН» Михайлов не имел права участвовать в матче с «Торпедо» Pxhere

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Российская премьер-лига сделала заявление по поводу участия полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», несмотря на перебор желтых карточек. Официальный комментарий опубликовали на сайте РПЛ.

Футболиста Михайлова, до перехода в «Пари НН» в сентябре 2022 года, заявили за «Зенит». Он участвовал в матчах за основную команду «Зенита» в РПЛ и за «Зенит-2» во второй лиге, где получил две желтые карточки. В матчах за «Пари НН» в чемпионате России ему также дали две желтые карточки и он должен был пропустить игру с «Торпедо».

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«Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, которые игрок получил в других турнирах, и не может блокировать его заявку, как это происходит в иных случаях», — уточнили в РПЛ.

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В РПЛ также указали на пункт 5.9.2 регламента лиги. В нем сказано, что ответственность за обнародование информации несут клубы РПЛ, однако те не сообщили лиге о наличии предупреждений.

После того, как «Торпедо» официально подало протест, было принято решение рассмотреть инцидент на ближайшем заседании КДК РФС.