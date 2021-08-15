Две ничьи и одна победа. Подведены итоги игр РПЛ от 15 августа

На стадионе РЖД в матче четвертого тура ПРЛ вничью со счетом 1:1 сыграли команды «Зенит» и «Локомотив». Оба мяча были забиты с пенальти. Первым открыл счет петербуржец Алексей Сутормин. Сравнял счет Федор Смолов.

По данным «Чемпионата», «Зенит» в четырех турах набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. У «Локомотива» восемь очков и четвертое место в списке.

Не смогли выявить победителя команды «Рубин» и «Крылья Советов». Он сыграли со счетом 1:1. Первый гол забил самарец Иван Сергеев, через четыре минуты отличился Хван Ин Бем.

«Рубин» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» завоевали один балл и находятся на 14 месте.

«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:2. Три гола забили Реми Кабелла, Юрий Газинский и Джон Кордоба. Игрок тульской команды Евгений Луценко отметился дублем.

«Краснодар» в четырех турах набрал шесть очков и занял седьмое место. «Арсенал» с тремя баллами — на 13 месте.

Ранее стало известно, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба провели игр с «Локомотивом» на скамейке запасных. Его не включили в стартовый состав.