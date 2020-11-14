РПЛ и РФС задумались над введением Fan ID на матчах чемпионата России

Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают возможное введение системы идентификации болельщиков Fan ID на матчах чемпионата России по футболу. Об этом рассказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин, сообщили в пресс-службе РПЛ.

«РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков», — отметил он.

РПЛ хочет сделать внедрение паспортов болельщиков максимально комфортным и необременительным для зрителей. По словам Прядкина, премьер-лига ставит в приоритет безопасное проведение футбольных матчей.

Нововведение может вступить в силу со следующего сезона.

Ранее появилась информация, что со следующего сезона на матчах РПЛ может начать действовать система Fan ID в полностью цифровом варианте. Это значит, что оформлять бумажный паспорт болельщика не понадобится. На добровольной основе систему планируют опробовать в нынешнем сезоне. Сейчас изучить преимущества могут фанаты, которые лично изъявят желание зарегистрироваться в системе. Таким футбольным болельщикам предоставят разнообразные бонусы.

Впервые систему Fan ID опробовали на Кубке конфедераций летом 2017 года. После паспорт болельщика применяли на чемпионате мира по футболу в России в 2018-м. Fan ID представлял собой обязательный документ для прохода на стадион в дни матчей ЧМ-2018. Его делали в виде небольшого заламинированного бланка, на котором размещали персональные данные владельца и фотографию.