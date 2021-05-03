РПЛ и РФС разберутся с жалобами болельщиков «Локомотива»

РПЛ и Российский футбольный союз проведут проверку после жалоб от болельщиков столичного «Локомотива», которых принудительно вывезли на вокзал после матча против петербургского «Зенита». Об этом со ссылкой на премьер-лигу сообщило РИА «Новости».

В РПЛ заявили, что вместе с РФС проведут проверку по факту заявления «о применении чрезмерных ограничительных мер» в отношении фанатов «Локомотива» в Петербурге. Проверкой займется дирекция премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками.

Матч в рамках 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» прошел в Северной столице накануне. Петербургская команда разгромила москвичей со счетом 6:1 и досрочно стала чемпионом России. Фанаты «Локо» пожаловались, что после матча едва ли не всех болельщиков без разбора забрали в автобусы и увезли на вокзал. Многие были разделены с семьей, а у некоторых на парковке около стадиона остались машины. Представители клуба назвали такое отношение к болельщикам вопиющим.

Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба решил отпраздновать чемпионство «Зенита», явившись на церемонию награждения в костюме Дэдпула. Актер Райан Рейнольдс, сыгравший этого антигероя в одноименной экранизации, поставил Дзюбе лайк.