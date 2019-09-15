Ровная трасса и боевой настрой. В Серпухове прошел велозаезд Gran Fondo Russia

Одна из самых популярных в мире серий шоссейных велосипедных заездов прошел сегодня в Серпухове. Причем, этап Gran Fondo Russia состоялся там впервые. Хотя, начиная с мая, этапы соревнований проводились в разных городах Подмосковья и не только.

Все участники веломарафона независимо от того, как они преодолели дистанцию, получили заветную медаль. Это как раз был тот случай, когда результат не так важен. Здесь главное — победа над собой.

Источник фото: телеканал «360»

Проехать без остановок можно было и 30 километров. Хотя перед стартом многим казалось, что это невозможно. Но где-то на десятом километре открывалось второе дыхание. Правда, не всем его хватало до финиша.

Источник фото: телеканал «360»

30 километров — самая короткая дистанция Gran Fondo Russia. Профессионалы называли это прогулкой. Опытные спортсмены выбрали маршруты длиннее — либо 60 километров, либо 90. Тут все зависело от уровня подготовки и амбиций. Этим марафоном в Серпухове завершился велосезон. И финал получился невероятно зрелищным — почти 1,5 тысячи человек вышли на старт этим утром. Среди них был и опытный гонщик, вице-губернатор Московской области Михаил Кузнецов. Он с велосипедом не расстается и уже продумал, как будет поддерживать форму зимой, когда живописные подмосковные трассы занесет снегом.

Источник фото: телеканал «360»

«На зиму я уже купил себе так называемый станок и подключил его к телевизору. Таким образом можно попробовать проехать Тур де Франс. Буду зимой тренироваться», — рассказал Михаил Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Но пока до снега еще далеко. И, несмотря на прогнозы синоптиков, в Серпухове светило солнце.

Источник фото: телеканал «360»

Трасса для велозаезда проходила по территории заповедника недалеко от Пущина. Виды завораживали, но спортсмены не отвлекались. Хотя трассой проблем не возникало: дорога асфальтированная — покрытие идеальное. Автомобильное движение в связи с проведением марафона перекрыли. А через каждые 200 метров дежурили сотрудники полиции. Также на трассе находились пункты технической и медицинской помощи.