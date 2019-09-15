Ровная трасса и боевой настрой. В Серпухове прошел велозаезд Gran Fondo Russia
Все участники веломарафона независимо от того, как они преодолели дистанцию, получили заветную медаль. Это как раз был тот случай, когда результат не так важен. Здесь главное — победа над собой.
Проехать без остановок можно было и 30 километров. Хотя перед стартом многим казалось, что это невозможно. Но где-то на десятом километре открывалось второе дыхание. Правда, не всем его хватало до финиша.
30 километров — самая короткая дистанция Gran Fondo Russia. Профессионалы называли это прогулкой. Опытные спортсмены выбрали маршруты длиннее — либо 60 километров, либо 90. Тут все зависело от уровня подготовки и амбиций. Этим марафоном в Серпухове завершился велосезон. И финал получился невероятно зрелищным — почти 1,5 тысячи человек вышли на старт этим утром. Среди них был и опытный гонщик, вице-губернатор Московской области Михаил Кузнецов. Он с велосипедом не расстается и уже продумал, как будет поддерживать форму зимой, когда живописные подмосковные трассы занесет снегом.
«На зиму я уже купил себе так называемый станок и подключил его к телевизору. Таким образом можно попробовать проехать Тур де Франс. Буду зимой тренироваться», — рассказал Михаил Кузнецов.
Но пока до снега еще далеко. И, несмотря на прогнозы синоптиков, в Серпухове светило солнце.
Трасса для велозаезда проходила по территории заповедника недалеко от Пущина. Виды завораживали, но спортсмены не отвлекались. Хотя трассой проблем не возникало: дорога асфальтированная — покрытие идеальное. Автомобильное движение в связи с проведением марафона перекрыли. А через каждые 200 метров дежурили сотрудники полиции. Также на трассе находились пункты технической и медицинской помощи.