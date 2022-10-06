Ротенберг высказался о штрафе в матче с ЦСКА | 360°

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Ротенберг высказался о штрафе в матче с ЦСКА

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал свой жест во время матча с ЦСКА, за который впоследствии был оштрафован. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам Ротенберга, его захлестнули эмоции, которые он не смог сдержать. При этом он добавил, что относится с уважением к любому из соперников.

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«Можно по-разному трактовать жесты, где-то эмоции захлестнули. Еще раз подчеркну, что с огромным уважением отношусь ко всем соперникам. Хоккей — игра эмоций. Без них не победить», — сообщил наставник.

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Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА проиграл со счетом 3:0.

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