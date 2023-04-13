13 апреля 2023, 17:24
Ротенберг сохранит пост главного тренера петербургского СКА
Главный тренер профессионального хоккейного петербургского клуба СКА Роман Ротенберг не собирается уходит в отставку и продолжит возглавлять команду. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Глава клуба сохранит свой пост несмотря на проигрыш в Кубке Гагарина. Ротенберг поблагодарил спонсоров клуба и отметил, что продолжает работу в команде.
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Отмечается, что хоккейный клуб СКА в шестой раз подряд проиграл московскому ЦСКА в рамках финала КХЛ.
Хоккей
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