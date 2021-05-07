Ротенберг прокомментировал проигрыш сборной России канадцам в финале ЮЧМ-2021

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался по поводу проигрыша национальной команды в финале юниорского чемпионата мира. Об этом сообщили РИА «Новости».

«После полуфинала мы понимали, что Канада раньше закончила свою игру. Где-то нам не хватило в финале этих эмоций и свежести… Спецбригады определили судьбу матча, игра в обороне, опять же. Есть над чем работать. Мы проанализируем юниорский чемпионат мира, все это идет в общую копилку и будет учитываться для работы с юниорской и молодежной командами», — привело агенство слова Ротенберга.

Он также отметил, что главный тренер юниорской команды Альберт Лещев будет в штабе взрослой сборной уже 9 мая, добавил RT.