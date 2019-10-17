Ротенберг может получить высокую должность в «Локомотиве»

Футболист может получить новую должность после завершения карьеры по окончании текущего сезона. Это предложение поддержал главный тренер команды Юрий Семин.

ФК «Рома» решил купить полузащитника «Локомотива» Подробнее

Ранее должность спортивного директора занимал немец Эрик Штоффельсгаус. В конце 2018 года он ушел из клуба сразу после увольнения генерального директора Ильи Геркуса. Место Геркуса получил Василий Кикнадзе. А вот должность спортивного директора до сих пор остается свободной.

«Локомотив» набрал 26 очков и после 12 туров лидирует на чемпионате России. Столько же баллов получили «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».