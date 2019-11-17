«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» со счетом 1:0

Это был первый матч для полузащитника Павла Мамаева, который недавно вышел из СИЗО. Ирония заключалась в том, что бывшей командой игрока был как раз кубанский клуб.

Мамаев выйдет в основном составе «Ростова» в матче с «Краснодаром» Подробнее

Мамаев играл в составе «Краснодара» с 2013 по 2018 год, пока клуб не расторг с ним договор после его ареста из-за беспорядков в Москве, который он учинил с форвардом санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным.

В мае этого года суд приговорил Мамаева к 17 месяцам лишения свободы за драку с чиновниками в московском кафе и избиение водителя.

17 сентября футболист вместе Кокориным вышел на свободу из колонии в Белгородской области по заявлению о об условно-досрочном освобождении. После освобождения Мамаев заключил двухлетний контракт с ростовским клубом.

По итогам 16 туров чемпионата России ростовцы идут на третьей строчке в таблице с 30 баллами. Столько же очков и у «Краснодара», который находится на пятом месте.