Спорт 13 августа 2023, 09:54 «Ростов» разгромил «Рубин» дома со счетом 3:0 «Ростов» победил казанский «Рубин» в домашнем матче 4-го тура РПЛ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Футбольный клуб «Ростов» «всухую» разгромил казанский «Рубин» дома со счетом 3:0. Об этом сообщили на сайте Российской премьер-лиги.

Матч четвертого тура РПЛ состоялся накануне вечером. Все три гола «Ростова» пришлись на второй тайм. На 52-й минуте команду вывел вперед Николай Комличенко. Нападающий забил мяч в третьем туре подряд и в каждой игре совершал результативные действия: на его счету не только три гола, но и одна голевая передача. Еще два года забили вышедшие со скамейки запасных Андрей Лангович (на 78-й минуте) и Егор Голенков (10 минут спустя).

Реклама

Теперь «Ростов» располагается на пятом месте в турнирной таблице (в активе команды семь баллов), «Рубин» же с двумя баллами опустился на 13-е, отметил RT.

После матча главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов посетовал на то, что его команда «очень легко пропускает», написало издание Kazanfirst.

Теперь «Рубину» предстоит принять в Казани команду «Крылья Советов» в пятом туре РПЛ 18 августа. «Ростов» же на следующий день сыграет против «Сочи» на выезде.