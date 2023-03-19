19 марта 2023, 18:11
«Ростов» после матча с «Химками» вышел на второе место в таблице РПЛ
«Ростов» обыграл «Химки» и вышел на второе место в таблице РПЛ
«Ростов» обыграл «Химки» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе подмосковного клуба.
Единственный гол с пенальти в первом тайме оформил защитник ростовской команды Максим Осипенко. Он забил на 18-й минуте игры.
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Благодаря победе «Ростов» вышел на второе место в чемпионате России, имея в активе 41 очко. «Химки» с 13 очками расположились на 15-й, предпоследней строчке в турнирной таблице.
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Следующий тур состоится 2 апреля. «Ростов» сыграет дома с московским «Торпедо», а «Химки» примут у себя «Краснодар».
Футбол
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