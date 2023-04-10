Спорт 10 апреля 2023, 20:13 «Ростов» отыгрался с 0:2 и закончил встречу с «Оренбургом» ничьей «Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ РИА «Новости»

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«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча команд прошла на оренбургском стадионе «Газовик».

Полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья открыл счет на 14-й минуте игры. Нападающий Владимир Обухов оформил второй гол на 22-й минуте.

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Но ростовчане не дали противнику увеличить отрыв и смогли отыграться. Форвард Егор Голенков отправил мяч в ворота хозяев поля на 80-й минуте. А через девять минут защитник Максим Осипенко смог сравнять счет. Игра закончилась со счетом 2:2.

Теперь «Ростов» с 45 очками находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» в активе 33 очка — он расположился на восьмой строчке.

В следующем туре ростовчане сыграют с петербургским «Зенитом», а оренбургский клуб встретится с московским «Локомотивом». Матчи пройдут 16 апреля.