«Ростов» опроверг информацию о «проблемах с алкоголем» у Сигурдссона
Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул клуб РПЛ «Ростов» на прошлой неделе. СМИ сообщили, что его выгнали из команды из-за пьянства, однако пресс-служба «Ростова» назвала эту информацию фейком.
«Сведения о якобы „серьезных проблемах с алкоголем“ у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в „Ростове“ Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку», — приводит РБК текст сообщения пресс-службы клуба.
Сигурдссон приехал в Россию в январе 2018 года из Великобритании, где играл за английский «Фулхэма». В «Ростове» рассказали, что исландец сам пожелал расторгнуть контракт и ему пошли на встречу.
Всего Сигурдссон провел за «Ростов» 53 матча во всех турнирах. С прошлого года он был капитаном команды.