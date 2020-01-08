«Ростов» опроверг информацию о «проблемах с алкоголем» у Сигурдссона

«Сведения о якобы „серьезных проблемах с алкоголем“ у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в „Ростове“ Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку», — приводит РБК текст сообщения пресс-службы клуба.

Сигурдссон приехал в Россию в январе 2018 года из Великобритании, где играл за английский «Фулхэма». В «Ростове» рассказали, что исландец сам пожелал расторгнуть контракт и ему пошли на встречу.

Всего Сигурдссон провел за «Ростов» 53 матча во всех турнирах. С прошлого года он был капитаном команды.