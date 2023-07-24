Спорт 24 июля 2023, 02:54 «Ростов» одержал победу над «Факелом» в первом матче РПЛ ФК «Ростов» победил «Факел» и забил 1000-й гол в РПЛ РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Ростов» обыграл воронежский «Факел» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на стадионе «Ростов Арена».

Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Нападающий воронежцев Евгений Марков открыл счет на 17-й минуте. На 39-й минуте защитник Максим Осипенко смог сравнять счет. Его гол стал 1000-м для «Ростова» за время выступления в высшем дивизионе первенства России. На 56-й минуте хавбек Роман Тугарев забил победный гол.

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Футбольный клуб «Ростов» стал шестым клубом, который преодолел эту юбилейную отметку. Ранее подобное достижение демонстрировали московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и петербургский «Зенит».

В воскресенье, 23 июля, состоялась игра между «Спартаком» и «Оренбургом». Красно-белые вырвали победу у гостей на 90-й минуте матча со счетом 3:2.