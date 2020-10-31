«Ростов» обыграл «Спартак»

Единственный гол за весь матч забил Павел Мамаев с подачи Романа Еременко на 26-й минуте. При этом под конец встречи члены «Ростова» противостоял москвичам вдесятером после удаления полузащитника Дениса Хаджикадунича, который получил вторую желтую карточку.

Для «Спартака» это второе поражение подряд в новом сезоне. «Ростов» прервал серию из пяти побед московской команды. Но в турнирной таблице красно-белые продолжают удерживать лидерство с 27 очками.

«Ростов» поднялся на четвертое место с 23 очками. Для команды это седьмая победа в сезоне. Места перед ним занимают «Зенит» и ЦСКА с 24 очками.

Следующий тур начнется 7 ноября. «Спартак» сыграет в Екатеринбурге с «Уралом», а «Ростов» снова приедет в Москву для матча с ЦСКА.