Полузащитник Павел Мамаев подписал двухгодичное соглашение с футбольным клубом «Ростов». Один из лучших игроков страны, советский и российский полузащитник Александр Мостовой оценил шансы младшего коллеги в ростовском клубе.

«„Ростов“ сейчас и без него неплохо играет. Это раз. Во-вторых, там на этом месте большая конкуренция. Я не уверен, что он сможет еще и попасть в основной состав. Поэтому что там дальше будет — все будет зависеть только от него, как мы раньше и говорили», - рассказал «360» Мостовой.

По словам прославленного спортсмена, возраст у Мамаева — если говорить относительно футбольной карьеры — еще вполне нормальный. Поэтому если он что-то и растерял в СИЗО, выбился из формы, все еще можно наверстать при известном упорстве и ответственном подходе к работе.

«По футбольному возрасту он еще нормальный. При хорошем отношении к работе и тренировках он спокойно еще может наверстать все, что он там растерял или потерял. Другое дело, что мы говорим про „Ростов“, что это команда неплохая, она идет наверху и на этой позиции много футболистов, которые на данный момент превосходят, наверное Мамаева. Вот так», — заключил Мостовой.

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Мамаев после освобождения по УДО из мест заключения недолго оставался без работы. Контракт с 31-летним спортсменом подписал клуб «Ростов»: соглашение рассчитано на два года с возможностью продления. Перед тем Мамаеву придется наверстать упущенную форму: выступать за клуб он сможет только после зимней паузы в чемпионате России.

Футболист прошел медицинское обследование в «Ростове». Медики отметили, что он в хорошей форме. Сейчас для Мамаева составлен план индивидуальных тренировок.