«Ростов» для презентации новой формы снял пародию на фильм «Джентльмены». Видео

Футбольный клуб «Ростов» представил новую игровую форму для следующего сезона. Из ее презентации команда сделала настоящее событие и сняла пародию на сцену из фильма Гая Ричи «Джентльмены».

«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил „детей без присмотра“… И вот что получилось», — написано в описании к ролику на YouTube-канале ФК «Ростов».

В видео появились главный тренер команды Валерий Карпин, футболисты Павел Мамаев, Сергей Песьяков, Ивелин Попов, Хорен Байрамян и Матиас Норманн.

В этом ролике не показана новая форма. Судя по всему, команда готовит еще несколько серий. В одной из них и появится новая одежда для футболистов.

Как уточнил «Чемпионат.com», «Ростов» занял пятое место по итогам прошедшего чемпионата России. Команда Валерия Карпина в новом сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы. В рамках первого тура Российской премьер-лиги спортсмены встретятся с ФК «Тамбов». Ранее стало известно, что этот клуб заключил контракт с украинским футболистом Виталием Балашовым.