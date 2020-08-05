«Ростов» для презентации новой формы снял пародию на фильм «Джентльмены». Видео
«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил „детей без присмотра“… И вот что получилось», — написано в описании к ролику на YouTube-канале ФК «Ростов».
В видео появились главный тренер команды Валерий Карпин, футболисты Павел Мамаев, Сергей Песьяков, Ивелин Попов, Хорен Байрамян и Матиас Норманн.
В этом ролике не показана новая форма. Судя по всему, команда готовит еще несколько серий. В одной из них и появится новая одежда для футболистов.
Как уточнил «Чемпионат.com», «Ростов» занял пятое место по итогам прошедшего чемпионата России. Команда Валерия Карпина в новом сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы. В рамках первого тура Российской премьер-лиги спортсмены встретятся с ФК «Тамбов». Ранее стало известно, что этот клуб заключил контракт с украинским футболистом Виталием Балашовым.