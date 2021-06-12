«Ростов» арендовал у «Динамо» нападающего Николая Комличенко

Нападающий Николай Колмиченко проведет сезон 2021-2022 в составе футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщило агентство «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу команды, выступающей в РПЛ.

Спортсмен перешел из «Динамо» 11 июня на правах аренды с правом первоочередного выкупа. В прошлом сезоне нападающий сумел провел 25 матчей чемпионата России по футболу. Ему удалось забить 4 мяча.

«Ростов» заплатил за аренду футболиста 3,5 миллиона евро. Однако контракт Комличенко с «Динамо» действителен до 2024 года.