Спорт 30 ноября 2023, 18:10 Россию временно исключили из Всемирной федерации бадминтона Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России в организации Unsplash

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Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла решение временно приостановить членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР) в организации. Об этом сообщили на сайте BWF.

Совет международной организации принял предложение о временном исключении России на заседании 11 ноября. Решение также рассмотрят на годовом общем собрании акционеров в 2024 году в Чэнду в Китае.

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Приостановку членства НФБР связали с включением в юрисдикцию российской организации федераций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Россияне по-прежнему могут выступать в турнирах в качестве «независимых нейтральных спортсменов», отметили в BWF. Организация изменит правила, чтобы российские бадминтонисты могли регистрироваться напрямую, минуя федерацию.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подверг критике действия Международного олимпийского комитета о смене спортивного гражданства трех россиян. Поздняков обвинил МОК в намерении нанести российскому спорту максимальный урон.