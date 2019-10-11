Россию пригласили на Паралимпиаду-2020 в Токио

Приглашение подписали президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс и глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори.

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Точное количество российских спортсменов, которые примут участие в Играх, пока не известно. Оно определяется в соответствии с квалификационными критериями.

Ожидается, что на соревнования в Японию отправятся около 300 паралимпийцев. Они будут соревноваться в 18-20 различных видах спорта.

В прошлый раз летние паралимпийские игры состоялись в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Спортсмены из России не принимали в ней участия из-за разгоревшегося тогда допинг-скандала. Он также повлиял на то, что в следующей, зимней Паралимпиаде, которая состоялась в 2018 году в Пхенчхане, российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.