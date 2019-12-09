Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2020

Исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия, а Россию — права участвовать в крупных международных турнирах и соревнованиях.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы WADA.

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Согласно рекомендации, российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. В их число входят чемпионаты мира и Олимпиады. Также исполком признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA проходит 9 декабря в швейцарской Лозанне.

Комитет WADA по соответствию дал свои рекомендации по санкциям исполкому 25 ноября. Он предложил запретить России четыре года участвовать в международных соревнованиях. Также рекомендовал запретить «чистым» российским спортсменам выступать под своим флагом.

Следующая Олимпиада пройдет в 2020-м в Токио. Также в следующем году российские футболисты должны выступить на чемпионате Европы, а страна — принять матчи.