Спорт 18 января 2023, 17:42 Россию лишили права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне — 2023/24 ISU не включил Россию в список проведения Гран-при по фигурному катанию в новом сезоне

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Введенные санкции против России Международным союзом конькобежцев (ISU) продолжают действовать. Поэтому проводить этап серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 на российских ледовых площадках не будут. Об этом говорится в итоговом решении Совета ISU, опубликованном на сайте организации.

Вопрос о проведении соревнований в России снова рассмотрели на последнем заседании. Но пока введенные санкции оставили «до дальнейшего уведомления». В этой связи этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2023/24 в России проводить не будут.

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Российских конькобежцев, фигуристов и выступающих на шорт-треке спортсменов ISU отстранил от участия на международных соревнованиях в марте прошлого года из-за ситуации на Украине. В июне Совет ISU продлил введенные ограничения на неопределенный срок.

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