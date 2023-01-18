18 января 2023, 17:42
Россию лишили права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне — 2023/24
ISU не включил Россию в список проведения Гран-при по фигурному катанию в новом сезоне
Введенные санкции против России Международным союзом конькобежцев (ISU) продолжают действовать. Поэтому проводить этап серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 на российских ледовых площадках не будут. Об этом говорится в итоговом решении Совета ISU, опубликованном на сайте организации.
Вопрос о проведении соревнований в России снова рассмотрели на последнем заседании. Но пока введенные санкции оставили «до дальнейшего уведомления». В этой связи этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2023/24 в России проводить не будут.
Реклама
Российских конькобежцев, фигуристов и выступающих на шорт-треке спортсменов ISU отстранил от участия на международных соревнованиях в марте прошлого года из-за ситуации на Украине. В июне Совет ISU продлил введенные ограничения на неопределенный срок.
Реклама
Фигурное катание
Реклама
Реклама