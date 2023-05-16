Спорт 16 мая 2023, 20:29 Россию и Белоруссию не допустят до участия в Европейских играх 2023 года ЕОК не допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Европейских играх 2023 года РИА «Новости»

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Спортсменов из России и Белоруссии не допустят до участия в Европейских играх 2023 года, сообщило издание Inside the Games. Решение подтвердил представитель Европейского олимпийского комитета (ЕОК).

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и ничего не изменится», — отметили в комитете.

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Соревнования пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля. В числе прочих там сразятся боксеры — этот турнир станет частью отбора на Олимпийские игры в Париже-2024. Генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко назвала участие российских спортсменов в Европейских играх «тайной, покрытой мраком».

В феврале прошлого года МОК рекомендовал не допускать атлетов из России и Белоруссии до международных соревнований из-за ситуации на Украине. Весной 2023 года в Узбекистане состоялся чемпионат мира по боксу. По словам тренера российской сборной Виктора Фархутдинова, зарубежные спортсмены нормально относились к отечественным боксерам.