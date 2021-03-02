Российскую тяжелоатлетку отстранили от соревнований из-за допинга

Чемпионку Олимпийских игр в Пекине 2008 года Оксану Сливенко временно отстранили от соревнований. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) заподозрила россиянку в нарушении антидопинговых правил.

Сливенко отстранили с 1 марта 2021 года, уточнили в пресс-службе IWF. Основой для обвинений против 34-летней россиянки стали полученные из базы московской лаборатории данные.

Информация также была получена от Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного агентства по тестированию (ITA). Последнее ведет дело Сливенко.

Оксана Сливенко завоевала золото Олимпиады в Пекине в весовой категории до 69 килограммов. Медаль спортсменке вручили после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун. На счету россиянки — три золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, она шесть раз побеждала на чемпионатах Европы.

Российские легкоатлеты пропустят ЧЕ-2021, который пройдет 5–7 марта в Польше. Спортсмены не получили нейтральный статус. Его возвращение могут рассмотреть на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации 17-18 марта.