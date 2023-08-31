Спорт 31 августа 2023, 16:11 Российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали на восемь лет РУСАДА дисквалифицировало на восемь лет тяжелоатлетку Каширину РИА «Новости»

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Российское антидопинговое агентство сняло обвинения в употреблении запрещенных веществ с тяжелоатлетки Татьяны Кашириной. Об этом сообщила пресс-служба РУСАДА.

«Каширину признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации составит восемь лет, с учетом отбытого срока временного отстранения», — указали в агентстве.

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Каширину отстранили в декабре 2020 до июня 2022 года на основании проб, полученной из московской антидопинговой лаборатории. В ней содержались анализы спортсменов, взятые в период с 2012 по 2015 год.

Для спортсменки это вторая дисквалификация в профессиональной карьере. В 2006 году ее отстранили на два года за нарушение антидопинговых правил.

В период с 2009 по 2019 год Каширина выиграла пять золотых медалей чемпионатов мира, а также три серебряных, восемь раз занимала первые места на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх-2012 в Лондоне Каширина заняла второе место, уточнил RT.

Ранее CAS отменил оправдательные приговоры в допинге двум российским спортсменам.