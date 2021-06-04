Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже. Ее заподозрили в умышленном проигрыше на турнире Roland Garros, который состоялся в прошлом году. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Спортсменке 26 лет, она является победительницей одного турнира WTA в парном разряде. В четверг вечером она была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Перед задержанием сотрудники провели обыски в отеле, где она остановилась.

В конце сентября прошлого года состоялся матч первого круга парного разряда Roland Garros с участием Яны Сизиковой и американской теннисистки Мэдисон Бренгл. Тогда победу одержали румынки Кристина-Андреа Миту и Патрича Мария Циг.

Французские полицейские обратили внимание на пятый гейм во втором сете, когда Сизикова допустила две двойные ошибки. До этого следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах. По предварительным данным, общая сумма ставок составляет несколько сотен тысяч евро.

Зимой стало известно, что российская спортсменка Елена Веснина возобновит выступления в турнирах Женской теннисной ассоциации. Последний официальный матч она провела в 2018 году.