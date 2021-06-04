Российскую теннисистку Сизикову освободили в Париже, но оставили под следствием

В Париже отпустили на свободу российскую теннисистку Яну Сизикову, которую накануне задержали по подозрению в умышленном проигрыше матча на турнире Rolan Garros. Но расследование против спортсменки продолжается, сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Меру пресечения отменили в пятницу вечером. Когда может завершиться расследование, пока неизвестно.

В парижской прокуратуре сообщили РИА «Новости», что россиянка обвиняется в коррупции в спорте и организованном мошенничестве.

Газета Le Parisien ранее сообщила, что Яну Сизикову задержали во французской столице по подозрению в умышленном проигрыше игры на Открытом чемпионате Франции, который состоялся в конце сентября прошлого года. Речь идет о матче парного разряда, который Сизикова сыграла с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Патричи Марии Циг и Кристины-Андреа Миту. Румынский дуэт тогда одержал победу (7:6, 6:4), на что в нескольких странах были сделаны ставки в размере десятков или даже сотен тысяч евро. Полицейские обратили внимание на пятый гейм во втором сете, в котором Сизикова допустила две двойные ошибки.