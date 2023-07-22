Спорт 22 июля 2023, 18:33 Российскую теннисистку не впустили в Польшу на турнир WTA Погранслужба Польши не впустила российскую теннисистку Звонареву на турнир WTA РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российскую теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«Пограничные службы пресекли въезд теннисистки из России Веры Звонаревой. Воспользовавшись французской визой, она пыталась попасть в нашу страну через Варшаву рейсом из Белграда», — заявили в ведомстве.

Реклама

В МВД отметили, что Звонарева после прибытия находилась в транзитной зоне в Варшаве, после чего вылетела первым рейсом в Подгорицу.

«Звонареву не впустили в Польшу из соображений безопасности. Она находится в списке лиц, пребывание которых на территории республики нежелательно», — добавили в министерстве.

В понедельник, 24 июля, в Варшаве стартует турнир серии WTA. При этом на официальном сайте соревнований Звонарева все еще числится в качестве участницы.

Россиянка является трехкратной чемпионкой Большого шлема в парном разряде.

В апреле российскую теннисистку Виталию Дьяченко сняли с рейса польского перевозчика из-за российского гражданства.