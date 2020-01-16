Российскую премьер-лигу расширили до 18 команд

Также на общем собрании РПЛ президентом организации на следующие пять лет переизбрали Сергея Прядкина, сообщила пресс-служба лиги.

Прядкин рассказал журналистам, что большинство клубов проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд, но были и те, кто выступал против.

С какого сезона введут новый порядок, пока неизвестно. По словам главы лиги, этот вопрос обсудят с Российским футбольным союзом.

«Но не будем забывать о существовании ФНЛ, ПФЛ. Надо подойти к лицензированию. Это будет кропотливая работа по структуре», — пояснил Прядкин.

Российская футбольная премьер-лига появилась в 2001 году и изначально состояла из 16 клубов. Сейчас команды, занявшие 15 и 16 места в итоговой турнирной таблице, выбывают во второй дивизион — Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Команды, занявшие 13 и 14 места, борются за возможность остаться в высшей лиге с соперниками, занявшими четвертое и третье места в первенстве ФНЛ.