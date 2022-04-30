Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на 3 года за допинг

Российскую легкоатлетку Алексу Мухаметшину отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщили на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Алекса Мухаметшина (прыжок в длину) получила три года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил», — заявила ВФЛА.

Спортсменка сдавала анализы 29 января 2022 года. Проба показала наличие в организме девушки следов запрещенного мельдония. В итоге Мухаметшину дисквалифицировали на основании решения Комиссии РУСАДА.

«Срок дисквалификации спортсменки с 18 февраля 2022 года по 17 февраля 2025 года. Все результаты Мухаметшиной, показанные с даты взятия положительной пробы, аннулируются», — уточнили на сайте федерации.

Ранее пловца Евгения Рылова отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Причиной стало участие спортсмена в концерте по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такое решение противоречащим идее спорта.