Российскую фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет. Теперь она сможет вернуться к соревнованиям только в апреле 2030 года, сказано в решении ФФККР.

«Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 2 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну 2000 года рождения сроком на 10 лет (дата начала дисквалификации 06 апреля 2020 года, дата окончания дисквалификации 5 апреля 2030)», — сообщил сайт ФФККР.

Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову еще в августе прошлого года. На основе этого решения ФФККР вынесла свой вердикт. Фигуристку отлучили от спорта из-за поддельной медицинской справки и анализа, который выявил запрещенное вещество. Сотскова сама поставила точку в карьере в июле 2020 года. Тогда она сообщила, что уходит из спорта на фоне проблем со здоровьем.

18 января стало известно, что спортсменка развелась со своим мужем — музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Их семья просуществовала всего несколько месяцев. Они сыграли свадьбу осенью 2020 года.