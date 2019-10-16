Российскую фигуристку дисквалифицировали из-за допинга на 2 года

Фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в Москве Подробнее

Согласно информации ISU, употребление допинга Кошевой было зафиксировано 7 марта 2019 года. Тогда фигуристка участвовала в Универсиаде в Красноярске. Теперь спортсменка сможет выйти на лед только 6 марта 2021 года.

Кроме того, Федерацию фигурного катания России обязали возместить все расходы Международного союза на расследование. Также ФФККР должна выплатить деньги лаборатории, потраченные на проведение допинг-тестов.

Александра Кошевая сначала выступала как одиночница и занималась фигурным катанием в СДЮШОР Санкт-Петербурга. В последнее время она участвовала в соревнованиях с Дмитрием Бушлановым. Пара заняла третье место на Универсиаде среди спортивных пар. Также Кошевая брала призовые места на этапах Кубка России.