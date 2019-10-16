  • Российскую фигуристку дисквалифицировали из-за допинга на 2 года

    16 октября 2019, 12:15

    Дарья Бунякова

    Российскую фигуристку Александру Кошевую отстранили от соревнований на два года. Причиной дисквалификации стало нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
    Российскую фигуристку дисквалифицировали из-за допинга на 2 года

    Фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в Москве

    Подробнее

    Согласно информации ISU, употребление допинга Кошевой было зафиксировано 7 марта 2019 года. Тогда фигуристка участвовала в Универсиаде в Красноярске. Теперь спортсменка сможет выйти на лед только 6 марта 2021 года.

    Кроме того, Федерацию фигурного катания России обязали возместить все расходы Международного союза на расследование. Также ФФККР должна выплатить деньги лаборатории, потраченные на проведение допинг-тестов.

    Александра Кошевая сначала выступала как одиночница и занималась фигурным катанием в СДЮШОР Санкт-Петербурга. В последнее время она участвовала в соревнованиях с Дмитрием Бушлановым. Пара заняла третье место на Универсиаде среди спортивных пар. Также Кошевая брала призовые места на этапах Кубка России.