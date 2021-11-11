Российской сборной предрекли тяжелый путь на ЧМ-2022 в случае проигрыша Хорватии

Сборной России по футболу осталось сыграть два отборочных матча на чемпионат мира — 2022 года. Несмотря на то, что сейчас национальная команда остается лидером в своей группе расслабляться игрокам еще рано. Впереди встречи с командой Кипра и сильным соперником — сборной Хорватии. Футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с «360» заявил, что российской сборной нужно собраться и прыгнуть выше головы, чтобы выйти с первого места.

Эксперт отметил, что матч против сборной Хорватии станет ключевым для российской команды. Именно там определится победитель, который получит право сразу выйти на чемпионат мира.

«Нас устраивает даже ничья, но когда мы рассчитываем на такой результат, то это плохо заканчивается. Поэтому играть надо и в сегодняшнем матче с Кипром, и в воскресном матче с Хорватией только на победу. Не надеяться ни на внешние обстоятельства, ни на внешние силы. Верить только в себя», — заявил Андрей Малосолов.

Он подчеркнул, что команды-соперники могут подготовить неожиданные сюрпризы для российской сборной, поэтому игрокам нужно готовиться ко всему. Особенно нужно опасаться сборной Хорватии, которая сейчас находится в очень хорошей форме.

«Хорватия — это очень сильный соперник. В первой игре против России хорваты были не в очень хорошем эмоциональном состоянии, у них было много травмированных. Сейчас они основные лидеры. Это будет очень нелегкий матч», — отметил Малосолов.

Он напомнил, что лидер хорватов Лука Модрич остается главным игроком клубного футбола, поэтому состав у команды очень сильный. Рассчитывать на то, что они проиграют сборной Мальты, с которой встречаются на этой неделе не стоит.

По его словам, если сборная России проиграет последний матч отборочного тура, то впереди команду ждет тяжелейший путь по работе в группе, куда отбирают команды, занявшие вторые места.

«Некоторая часть из них выйдет на чемпионат мира. Но по определенным показателям. Поэтому, чтобы этот геморрой на себя не навешивать надо постараться сыграть через не могу, прыгнуть выше головы и выйти с первого места», — пояснил эксперт.

Андрей Малосолов добавил, что сейчас перед сборной России стоит главная задача: победить Кипр и хорошо сыграть с Хорватией.

Со сборной Кипра российская команда встретится на стадионе в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября. С командой Хорватии российской сборной предстоит сыграть в Сплите в ближайшее воскресенье.

Перед двумя играми сборная России по футболу удерживает лидерство в группе с 19 очками. На втором месте находится Хорватия с 17 очками. Команда Кипра находится на последнем месте с пятью очками.