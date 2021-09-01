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    01 сентября 2021, 16:38

    Российской фигуристке Губановой разрешили выступать за сборную Грузии

    Артур Блянихов

    Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Анастасии Губановой выступать за сборную Грузии. Об этом сообщил ТАСС.

    «Губанова еще в прошлом году перешла выступать за сборную Грузии, и мы дали согласие на этот переход», — цитирует генерального директора федерации Александра Когана «Политика Сегодня».

    Отмечается, что 18-летняя фигуристка выиграла финал Кубка России среди юниоров и завоевала серебряную медаль юниорской серии Гран-при.